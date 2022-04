Tennis, a Madrid Brancaccio conquista un posto nel torneo Challenger Battuto l'americano Blanch nel secondo turno di qualificazione.

Raul Brancaccio continua a dare segnali importanti dai tornei sulla terra battuta. A Madrid, dove oggi inizia il Challenger, il napoletano ha strappato un posto in tabellone passando dalle qualificazioni.

Il campano, numero 2 del seeding di qualificazione, aveva battuto al primo turno la wild card Carretero in due set, e oggi ha vinto un match durissimo contro l’americano Blanch, numero 332 della classica ATP. Brancaccio ha portato a casa il primo set per 6-3 in 40 minuti dopo aver fatto il break nel quarto gioco. Discorso diverso nel secondo, dove è partito malissimo cedendo due volte il turno di servizio ritrovandosi sotto 4-0.

Il napoletano però non ha mollato e ha messo a segno un parziale di 4-0 ritornando in partita. Il set si è deciso al tie-break dove Brancaccio ha dovuto annullare due set point sul 5-6 e sul 6-7, prima di sfruttare la palla match arrivata sull’8-7 e prendersi la qualificazione al tabellone principale.