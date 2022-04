Turris - Virtus Francavilla, Lane l'unico corallino indisponibile Obiettivo del ritorno al successo, che manca dal 6 marzo in casa corallina

Domani, con calcio d'inizio alle 14.30, sarà recupero di campionato, del match valido per il quindicesimo turno del girone C, tra la Turris e la Virtus Francavilla. Sono 25 i convocati, i tesserati a disposizione di Bruno Caneo, per la gara che vedrà i corallini ospitare i biancazzurri con l'obiettivo di ritrovare il successo, che manca dal 6 marzo scorso (l'1-0. casalingo contro la Fidelis Andria). Malik Lame è l'unico indisponibile per la Turris.