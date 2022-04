Tennis, al Challenger di Madrid Trugelliti ferma Brancaccio Il campano è stato battuto in due set dall'argentino negli ottavi di finale.

L’avventura al Challenger di Madrid di Raul Brancaccio si è conclusa agli ottavi di finale. Il ragazzo di Torre del Greco, dopo aver superato il primo turno senza giocare grazie al forfait di Feliciano Lopez, è stato battuto dall’argentino Trugelliti.

Partita senza troppa storia e molto veloce che si è conclusa in appena sessantasette minuti. Nel primo set Brancaccio ha perso il servizio per ben tre volte cedendo 6-3, mentre nel secondo a fare la differenza è stato un solo break arrivato al sesto gioco. Anche questo parziale è stato vinto dall’argentino per 6-3 che ha estromesso il campano dal tabellone del Challenger sulla terra rossa madrilena. Continua comunque l’ascesa in classifica di Raul Brancaccio che attualmente è numero 272 al mondo e nei vari Challenger sulla terra rossa potrà fare sicuramente altri punti essendo in un buon momento di forma.