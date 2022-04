Tennis, Brancaccio sogna la qualificazione al torneo di Barcellona Il campano sfiderà Gerasimov nel primo turno del tabellone di qualificazione.

Raul Brancaccio ci prova. Dopo Madrid fa tappa a Barcellona per inseguire un sogno: la qualificazione all’ATP 500, un torneo che vede presenti i migliori giocatori al mondo sulla terra battuta. L’avventura inizia oggi alle 14:30 quando sfiderà nel primo turno del tabellone di qualificazione Egor Gerasimov. La classifica parla in favore del bielorusso che è attualmente numero 157 del ranking ed è reduce dalla qualificazione al 1000 di Miami. Sul rosso però Brancaccio sta facendo ottime cose. Ha dimostrato di essere in ottime condizioni e di poter dare fastidio anche a giocatori con una classifica migliore del suo 276esimo posto nel ranking mondiale.