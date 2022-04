Tennis, ATP 500 di Barcellona: per Brancaccio arriva subito un ko Il campano è stato eliminato dal bielorusso Gerasimov nel tabellone di qualificazione.

Troppo forte Gerasimon per Raul Brancaccio. Nel tabellone di qualificazione all’ATP 500 di Barcellona, il ragazzo di Torre del Greco si è dovuto arrendere in due set al più esperto Bielorusso. Il match era iniziato in maniera positiva per il campano che sulla terra rossa sta facendo ottime cose. Ma dopo aver strappato il servizio all’avversario nel primo gioco, ha ceduto il proprio turno di battuta per ben due volte perdendo il set 6-3. Praticamente senza storia il secondo con due break del bielorusso subito in apertura e un altro 6-3 a chiudere i giochi. Per Brancaccio si è trattata comunque di una buona esperienza.