Tennis, Internazionali d'Italia: Brancaccio si ferma al cospetto della Sasnovich La bielorussa ha battuto la campana in due set nel primo turno del torneo di qualificazione.

Il sogno di Nuria Brancaccio di prendere parte al tabellone principale degli Internazionale d’Italia è finito. Il Foro Italico ha regalato alla ragazza di Torre del Greco una grande settimana. La possibilità di giocare le pre-quali prima e il torneo di qualificazione poi è stata ghiotta, una bella avventura che lascerà tante certezze in più alla campana.

Numero 484 della classifica WTA, la Brancaccio è stata sorteggiata contro la ventottenne bielorussa Aliksandrova Sasnovich, avversaria scomoda e con grandi doti tecniche. La numero 50 del mondo si è fatta sorprendere in avvio dall'azzurra, brava a sfruttare le occasioni create, ma alla lunga ha recuperato il break e si è imposta per 6-3 nel primo parziale. Tutto più semplice nel secondo. La Brancaccio ha ceduto subito il servizio facendosi brekkare per la seconda volta nel terzo gioco. Avanti 4-0 la Sasnovich non ha avuto nessun problema e ha portato a casa il secondo per 6-2 qualificandosi all’ultimo decisivo turno di qualificazione che assegnerà un posto nel tabellone principale.

Per la Brancaccio è stata una bella esperienza dove ha dimostrato ancora una volta le sue enormi doti tecniche e la capacità di esprimere il suo gioco anche sotto pressione. Per lei la stagione proseguirà con in campionati a squadre e gli altri tornei, intanto comincerà il coutdown verso il prossimo anno quando sicuramente tornerà a Roma per riprovare a coronare il sogno di entrane nel main draw.

Foto: Federtennis.it