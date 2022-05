Giro d'Italia: Napoli si veste di rosa e mostra al mondo la sua bellezza La tappa è scattata alle 13:36 da Piazza Plebiscito, arrivo intorno alle 17:00 a via Caracciolo.

Piazza Plebiscito accoglie la carovana rosa con un abbraccio caloroso ed emozionante. Una grande festa dello sport per una Napoli che ha indossato il vestito più bello in un sabato che profuma già d’estate. C'è da festeggiare e sponsorizzare anche Procida che è la capitale della cultura nel 2022. Nessuna occasione migliore dalla corsa ciclistica più amata dagli italiani che viene trasmesso in circa 200 paesi al mondo.

Partenza alle 13:36, grandi applausi per la maglia rosa Lopez ma soprattutto per Vincenzo Nibali, che da qualche giorno ha annunciato il ritiro a fine stagione. Al via in prima fila il leader della generale Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo), la maglia ciclamino Arnaud Démare (Groupama-FDJ), il primo nella classifica degli scalatori la maglia azzurra Koen Bouwman (Jumbo-Visma) e la maglia bianca Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

Da Piazza Plebiscito al lungo mare di via Caracciolo: una tappa di 153 km che si annuncia ricca di sorprese. Sono 2130 i metri dislivello. Non male per una frazione costiera. Dopo 37 km i girini sono attesi dal primo sprint intermedio a Lago Patria. Poi il gruppo affronterà il circuito con quattro passaggi a Monte di Procida e a Lago Lucrino dove c’è uno strappo con punte del 14%. Occasione ghiotta per andare in fuga se il gruppo sarà ancora compatto, oppure scremare ancora di più il plotone dei fuggitivi. I big? Non sarà una giornata tranquilla. Bisognerà stare nelle posizioni migliori soprattutto sugli strappi. Le strade sono strette e l’imprevisto è dietro l’angolo. Chi riuscirà ad arrivare per primo in via Caracciolo? Le ipotesi sono tante. C’è quella della fuga ma potrebbe terminare addirittura con un volatone sul rettilineo di 900 metri sul lungomare, sempre se i velocisti non si saranno già staccati. Sarà uno spettacolo tutto da gustare.

Diretta Tappa

Alle 13:36 l’ottava frazione del Giro d’Italia è scattata da Piazza del Plebiscito. Gruppo a passeggio fino al km “0”. Poi ritmi alti. C’è chi cerca la fuga e chi punti per la maglia ciclamino attualmente indossata da Arnaud Démare (Groupama-FDJ).