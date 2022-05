Scherma, GP FIE di Padova: per Curatoli una giornata storta Il campano è uscito al secondo turno, gara vinta dall'ungherese Szilagy.

E’ finita troppo presto la gara di Luca Curatoli nella prova maschile del Grand Prix FIE del Trofeo Luxardo di Padova. Il napoletano, che era già qualificato al tabellone principale grazie al ranking mondiale, si è fermato prima del previsto. Dopo aver superato per 15-12 l’ungherese Pech nel primo turno ad eliminazione diretta, ha trovato sulla sua strada il cinese Yan. Accoppiamento fatale perché l’asiatico ha tirato meglio e si è imposto per 15-13 stroncando il sogno del campano di confermare la vittoria ottenuta nel 2019.

La gara è stata vinta dal solito fenomenale ungherese Aron Szilagy che ha avuto la meglio in finale contro un altro big come il coreano Gu. Terza piazza per i due francesi Apithy e Bibi. Il migliore degli azzurri è stato Cavaliere che ha chiuso al quindicesimo posto.

Tabellone da 16

Szatmari (Hun) b. Cavaliere (ITA) 15-12

Tabellone da 32

Cavaliere (ITA) b. Kim (Kor) 15-10

Yan (Chn) b. Curatoli 15-13

Oh (Kor) b. Mignuzzi (ITA) 15-13

Tabellone da 64

Cavaliere (ITA) b. Yoshida (Jpn) 15-9

Szatmari (Hun) b. Riccardi (ITA) 15-10

Colleau (Fra) b. Torre (ITA) 15-9

Curatoli (ITA) b. Pech (Hun) 15-12

Ferjani (Tun) b. Rea (ITA) 15-9

Heathcock (Ger) b. Bonsanto (ITA) 15-12

Gu (Kor) b. Gallo (ITA) 15-12

Szabo (Ger) b. Repetti (ITA) 15-10

Mignuzzi (ITA) b. De Robbio (Cro) 15-5

Oh (Kor) b. Sbragia (ITA) 15-3

Classifica (195): 1. Aron Szilagyi (Hun), 2. Bongil Gu (Kor), 3. Bolade Apithy (Fra), Eliott Bibi (Fra);

gli italiani: 15. Dario Cavaliere, 18. Luca Curatoli, 24. Giacomo Mignuzzi, , 36. Francesco Bonsanto, 39. Pietro Torre, 52. Federico Riccardi, 54. Michele Gallo, 56. Giovanni Repetti, 55. Mattia Rea, 63. Stefano Sbragia.