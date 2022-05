Pallanuoto, il Setterosa di Silipo è atteso da una lunga estate Squadra in raduno da venerdì 27 maggio al Centro Federale di Ostia.

Sarà una lunga e soprattutto intensa estate quella che attende il Setterosa del CT napoletano Carlo Silipo. Dopo aver fallito la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo nel torneo giocato tra le mura amiche di Trieste, la Federazione ha deciso di mettere sulla panchina azzurra un “totem” della pallanuoto azzurra che subito ha iniziato un lavoro che sta dando i frutti sperati.

L’obiettivo è quello di arrivare al top a Parigi 2024, per questo la prima estate con tornei importanti come Mondiali ed Europei sarà fondamentale per la crescita della squadra. In vista dell’impegno iridato in terra ungherese, la squadra di Silipo si ritroverà in collegiale al Centro Federale di Ostia dal 27 maggio al 9 giugno. Nel mezzo, dal 6 all'8 giugno e sempre al Polo Acquatico Frecciarossa, effettuare un common training con la Spagna.

Allenamenti importanti che permetteranno a Carlo Silipo di vedere all’opera le sue venti convocate da cui dovrà ricava il gruppo per giocare il “mondiale straordinario” di Budapest, organizzato velocemente dopo il rinvio del torneo iridato che era previsto in Giappone e slittato al 2023 per l’emergenza Covid.

Di seguito le venti convocate dal commissario tecnico Carlo Silipo: Laura Teani (Plebiscito PD), Aurora Condorelli, Claudia Marletta, Valeria Palmieri e Giulia Viacava (L'Ekipe Orizzonte), Giulia Emmolo (Fiamme Oro/L'Ekipe Orizzonte), Elisa Queirolo (Fiamme Oro/Plebiscito PD), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Anna Repetto (NC Milano), Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Caterina Banchelli e Sara Cordovani (RN Florentia), Silvia Avegno, Agnese Cocchiere, Luna Di Claudio, Giuditta Galardi, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi, Chiara Tabani (SIS Roma), Valeria Uccella (Vela Nuoto Ancona). Completano lo staff gli assistenti tecnici Cosimino Di Cecca ed Elena Gigli, i medici Lucio D'Antonio e Pietro Jansiti, i fisioterapisti Nicoletta Giuffrida e Federica Maria Ancidei, il preparatore atletico Valerio Viero e la team manager Barbara Bufardeci.