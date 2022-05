Scherma, CDM spada: per Cuomo niente qualificazione al tabellone principale Il napoletano è stato battuto dal teutonico Hoch nel primo turno ad eliminazione diretta.

Dall’ultima tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Tblisi in Georgia, non sono arrivate buone notizie per Valerio Cuomo. Il talentuoso atleta partenopeo non è riuscito a conquistare un posto nel tabellone principale che era il suo obiettivo primario.

Dopo la vittoria di febbraio a Soci, l’azzurro ha avuto più difficoltà del previsto e voleva fare una buona prova a Tblisi per arrivare al meglio agli appuntamenti estivi con Europei e Mondiali. Cuomo ha iniziato con tre vittorie e altrettante sconfitte nel girone eliminatorio, per poi fermarsi al primo turno ad eliminazione diretta al cospetto del tedesco Hoch. Assalto che il teutonico ha vinto per 15-13 lasciando tanto amaro in bocca al napoletano che non è riuscito ad accedere alla giornata odierna dove in gara ci sono solo Di Veroli, Vismara e Cimini. La trasferta georgiana però non è finita per Valerio Cuomo che tornerà in pedana domenica quando sarà impegnato nella prova a squadre.

Tabellone dei 64

Di Veroli (ITA) - Lange (Usa)

Vismara (ITA) - Aleksandrov (Uzb)

Cimini (ITA) - Grover (Gbr)



Tabellone preliminare dei 64

Di Veroli (ITA) b. Jerent (Fra) 10-9

Herzberg (Ger) b. Baroglio (ITA) 15-11



Tabellone preliminare dei 128

Aliyev (Aze) b. Vallosio (ITA) 15-12

Elsayed (Egy) b. Ferrari (ITA) 14-8

Hoch (Ger) b. Cuomo (ITA) 15-13



Fase a gironi

Gabriele Cimini: 6 vittorie, 0 sconfitte

Valerio Cuomo: 3 vittorie, 3 sconfitte

Davide Di Veroli: 5 vittorie, 1 sconfitta

Enrico Garozzo: 2 vittorie, 4 sconfitte

Andrea Baroglio: 5 vittorie, 1 sconfitta

Alessandro Ferrari: 3 vittorie, 3 sconfitte

Giacomo Paolini: 1 vittoria, 4 sconfitte

Andrea Vallosio: 4 vittorie, 2 sconfitte



Classifica (179): 68. Andrea Baroglio (ITA), 99. Valerio Cuomo (ITA), 101. Andrea Vallosio (ITA), 130. Alessandro Ferrari (ITA), 148. Enrico Garozzo (ITA), 153. Giacomo Paolini (ITA)