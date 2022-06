Scherma, Campionati italiani Assoluti: Cuomo fuori ai quarti di finale Nella spada il napoletano è stato fermato da Vismara che ha vinto il titolo, oggi la prova a squadre

A Courmayeur sono in corso di svolgimento i Campionati italiani Assoluti di scherma. Nella giornata di ieri spazio alla prova individuale di spada con la vittoria di Federico Vismara, che sulla sua strada ha trovato anche Valerio Cuomo. Il ragazzo napoletano non è riuscito ad andare oltre i quarti di finale dove ha ceduto per 15-11 all’atleta più in palla della giornata. Dopo la prova individuale spazio a quella a squadre. Oggi la favorita per lo scudetto è il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro che si presenterà in pedana con Marco Fichera, Andrea Santarelli, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - SPADA MASCHILE - Courmayeur, 2 giugno 2022



Finale

Vismara (Fiamme Azzurre) b. Fichera (Fiamme Oro) 15-9



Semifinali

Fichera (Fiamme Oro) b. Piatti (Aeronautica Militare) 15-11

Vismara (Fiamme Azzurre) b. Garozzo (Carabinieri) 9-8



Quarti

Piatti (Aeronautica Militare) b. Pizzo (Aeronautica Militare) 15-9

Fichera (Fiamme Oro) - Vallosio (Aeronautica Militare) 15-12

Vismara (Fiamme Azzurre) b. Cuomo (Fiamme Oro) 15-11

Garozzo (Carabinieri) b. Diliberto (Accademia Scherma Marchesa Torino) 15-14



Classifica (135): 1. Federico Vismara (Fiamme Azzurre), 2. Marco Fichera (Fiamme Oro). 3. Enrico Garozzo (Carabinieri), 3. Enrico Piatti (Aeronautica Militare), 5. Andrea Vallosio (Aeronautica Militare), 6. Valerio Cuomo (Fiamme Oro), 7. Luca Diliberto (Accademia Scherma Marchesa Torino), 8. Paolo Pizzo (Aeronautica Militare)

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - SPADA MASCHILE A SQUADRE - Courmayeur, 3 giugno 2022



Quarti

Fiamme Oro -

Club Schermistico Partenopeo -

Esercito -

Roma Fencing - Aeronautica Militare