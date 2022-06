Scherma, Assoluti di Courmayeur: nella spada trionfano le Fiamme Oro di Cuomo Per il campano un'altra soddisfazione insieme ai compagni Fichera, Santarelli e Di Veroli.

Ai Campionati italiani Assoluti di Courmayeur, nella seconda giornata dedicata alla spada, a portare a casa il titolo a squadre sono state le favoritissime Fiamme Oro. Il quartetto composto da Marco Fichera, Andrea Santarelli, Davide Di Veroli e dal napoletano Valerio Cuomo, ha sbaragliato la concorrenza cucendosi sul petto un altro scudetto tricolore, il terzo consecutivo.

In finale Cuomo e compagni si sono imposti sull’Aereonautica Militare rappresentata da Matteo Tagliariol, Paolo Pizzo, Enrico Piatti e Andrea Vallosio col risultato di 45-31. Bravissimo il napoletano che ha contribuito alla fuga vincendo per 6-2 l’assalto contro Piatti. Terzo posto invece per l’Esercito che ha superato il Club Schermistico Partenopeo (45-30) che in semifinale era stato battuto proprio dai futuri campioni d’Italia della Fiamme Oro.

Da segnalare il bis della Polizia di Stato che ha colto la vittoria nella prova femminile con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Traditi ed Eleonora De Marchi, che in finale hanno battuto l’Aeronautica Militare. Terza piazza per l’Esercito Italiano.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - SPADA MASCHILE A SQUADRE - Courmayeur, 3 giugno 2022

Finale

Fiamme Oro b. Aeronautica Militare 45-31



Finale 3/4 posto

Esercito b. Club Schermistico Partenopeo 45-30



Semifinali

Fiamme Oro b. Club Schermistico Partenopeo 45-29

Aeronautica Militare b. Esercito 35-34



Quarti

Fiamme Oro b. Accademia Marchesa Torino 45-32

Club Schermistico Partenopeo b. Circolo Schermistico Forlivese 45-38

Esercito b. Club Scherma Formia 45-19

Aeronautica Militare b. Roma Fencing 45-34



Classifica (12): 1. Fiamme Oro, 2. Aeronautica Militare, 3. Esercito, 4. Club Schermistico Partenopeo, 5. Accademia Scherma Marchesa Torino, 6. Roma Fencing, 7. Circolo Schermistico Forlivese, 8. Club Scherma Formia

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - SPADA FEMMINILE A SQUADRE - Courmayeur, 3 giugno 2022

Finale

Fiamme Oro b. Aeronautica Militare 27-25



Finale 3/4 posto

Esercito b. Circolo della Scherma Terni 45-30



Semifinali

Fiamme Oro b. Circolo della Scherma Terni 45-24

Aeronautica Militare b. Esercito 26-27



Quarti

Fiamme Oro b. Roma Fencing 45-25

Circolo della Scherma Terni b. Methodos 45-43

Esercito b. Scherma Treviso 45-28

Aeronautica Militare b. Cesare Pompilio Genova 45-28



Classifica (11): 1. Fiamme Oro, 2. Aeronautica Militare, 3. Esercito, 4. Circolo della Scherma Terni, 5. Scherma Treviso, 6. Methodos, 7. Cesare Pompilio Genova, 8. Roma Fencing