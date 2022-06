Scherma, Assoluti di sciabola: bronzo per le Fiamme Oro di Curatoli Il titolo maschile è stato vinto dall'Esercito, tra le donne hanno trionfato le Fiamme Gialle.

I Campionati italiani Assoluti di scherma a Courmayeur si sono conclusi con le prove a squadre di sciabola. Tra i protagonisti annunciati il napoletano Luca Curatoli con le Fiamme Oro. L’argento nella prova a squadre delle Olimpiadi di Tokyo però si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo dopo aver perso in semifinale contro i Carabinieri con Matteo Neri capace di recuperare proprio sul campione campano nell’ultimo assalto. L’obiettivo di Curatoli però è arrivare al massimo della condizione ad Europei e Mondiali che sono i suoi veri obiettivi.

La gara di Courmayeur è stata vinta dall’Esercito che in finale ha battuto i Carabinieri per 45-40, tra le donne invece trionfo delle Fiamme Gialle che l’hanno spuntata sulle Fiamme Oro, terza piazza per l’Aeronautica Militare davanti all’Esercito.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE - Courmayeur, 5 giugno 2022



Finale

Esercito b. Carabinieri 45-40



Finale 3/4 posto

Fiamme Oro b. Fiamme Gialle - ritiro



Semifinali

Carabinieri b. Fiamme Oro 45-44

Esercito b. Fiamme Gialle 45-44



Quarti

Fiamme Oro b. Aeronautica Militare - ritiro

Carabinieri b. Club Scherma Roma 45-30

Esercito b. Scherma Oreste Puliti Lucca 45-21

Fiamme Gialle b. Virtus Scherma Bologna 45-26



Classifica (12): 1. Esercito, 2. Carabinieri, 3. Fiamme Oro, 5. Virtus Scherma Bologna, 6. Club Scherma Roma, 7. Scherma Oreste Puliti Lucca, 8. Aeronautica Militare

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI - SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE - Courmayeur, 5 giugno 2022



Finale

Fiamme Gialle b. Fiamme Oro 45-41



Finale 3/4 posto

Aeronautica Militare b. Esercito 45-44



Semifinali

Fiamme Oro b. Aeronautica Militare 45-42

Fiamme Gialle b. Esercito 45-41



Quarti

Fiamme Oro b. Champ Napoli 45-21

Aeronautica Militare b. Club Scherma Roma 45-35

Fiamme Gialle b. Frascati Scherma 45-43

Esercito b. SS Scherma Lazio Ariccia 45-22



Classifica (12): 1. Fiamme Gialle, 2. Fiamme Oro, 3. Aeronautica Militare, 4. Esercito, 5. Frascati Scherma, 6. Club Scherma Roma, 7. Champ Napoli, 8. SS Scherma Lazio Ariccia