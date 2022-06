Gevi Napoli Basket, sorpresa Pancotto: ecco il ruolo del decano delle panchine Serie A, il tecnico: "Sono orgoglioso ed entusiasta di poter vivere questa nuova avventura"

Cesare Pancotto sarà il primo assistente di coach Maurizio Buscaglia nello staff tecnico della Gevi Napoli Basket per la stagione di Serie A 2022/2023. Ecco la sorpresa annunciata dalla società partenopea. "Vorrei ringraziare tutta la società, il presidente Federico Grassi, il direttore sportivo Alessandro Bolognesi e coach Maurizio Buscaglia per questa opportunità. ha affermato Pancotto - Sono orgoglioso ed entusiasta di poter vivere questa nuova avventura a Napoli, città che adoro e che mi incanta sempre, in una società che , nonostante sia giovane, ha dimostrato grande serietà e voglia di crescere".

L'annuncio del decano delle panchina per lo staff - "Coach Pancotto, nato a Porto San Giorgio l’8 Gennaio del 1955, ha una lunghissima esperienza nel massimo campionato, vantando oltre mille panchine tra Serie A, Coppa Italia e Coppe Europee, in 40 anni di carriera di altissimo livello. Nel suo palmares ci sono 3 promozioni ottenute dalla Serie A2, la medaglia d’oro con la Nazionale Italiana ai Giochi del Mediterraneo nel 2005, ben due riconoscimenti come miglior allenatore della Serie A, nel 2005-2006 alla guida di Udine, e nel 2015-2016 sulla panchina della Vanoli Cremona. Inoltre, nella sua esperienza, Coach Pancotto ha disputato per 7 volte i playoff nella massima serie, 6 Final Eight di Coppa Italia, raggiungendo per 3 volte le semifinali. Oltre alle esperienze citate, Coach Cesare Pancotto, ha allenato tra le altre la Mens Sana Siena, la Virtus Roma, la Fortitudo Bologna, la Scandone Avellino e la Poderosa Montegranaro, dove ha collaborato nella stagione 2018/19 con l'attuale direttore sportivo della Gevi Napoli Basket Alessandro Bolognesi".