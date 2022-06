Scherma, Europei: nella sciabola il ct Zanotti si affida a Curatoli Il napoletano sarà il più atteso ad Antalya dopo una buona stagione in Coppa del Mondo.

Mancano appena nove giorni agli Europei di Antalya in Turchia. Il countdown scorre veloce per questo oggi sono state ufficializzate le convocazioni. Nella sciabola maschile volerà in terra turca Luca Curatoli, che in Coppa del Mondo è salito per tre volte sul secondo gradino del podio, e nella competizione continentale vanta solo un bronzo individuale nel 2017, uno a squadre dove ha vinto anche quattro argenti dal 2015 al 2018.

L’obiettivo dunque sarà quello di salire sul gradino più alto del podio. Il napoletano sarà impegnato nell’individuale venerdì 17 giugno, mentre la prova a squadre si disputerà lunedì 20 giugno. Oltre a Luca Curatoli, il responsabile d’arma Nicola Zanotti, ha convocato Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre, mentre Giovanni Repetti sarà la riserva in Italia.

Di seguito il quadro completo di tutti i convocati per gli Europei e il programma.

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2022 – Antalya (Turchia), 17-22 giugno 2022

I CONVOCATI

Fioretto maschile

Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola (solo individuale)

Riserva – solo gara a squadre: Guillaume Bianchi

Fioretto femminile

Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi

Riserva in Italia: Erica Cipressa

Sciabola maschile

Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre

Riserva in Italia: Giovanni Repetti

Sciabola femminile

Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro

Riserva in Italia: Chiara Mormile

Spada maschile

Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Riserva in Italia: Valerio Cuomo

Spada femminile

Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio

Riserva in Italia: Giulia Rizzi

LA DELEGAZIONE

Capo Delegazione: Maurizio Randazzo

Staff tecnico fioretto: CT Stefano Cerioni; maestri Fabio Maria Galli, Filippo Romagnoli; preparatrice atletica Annalisa Coltorti

Staff tecnico sciabola: CT Nicola Zanotti; maestri Benedetto Buenza, Tommaso Dentico

Staff tecnico spada: CT Dario Chiadò; maestri Enrico Di Ciolo, Roberto Cirillo, Daniele Pantoni

Medico: Riccardo Foti

Fisioterapisti: Massimo Donati, Federica Baldi

Tecnici delle armi: Gianluca Farinelli, Paolo Battocchio

Segreteria FIS: Giorgia Caloro

IL PROGRAMMA DELLE GARE

17 giugno

Fioretto femminile individuale (inizio ore 9)

Sciabola maschile individuale (inizio ore 13)

18 giugno

Spada femminile individuale (inizio ore 9)

Fioretto maschile individuale (inizio ore 12)

19 giugno

Spada maschile individuale (inizio ore 9)

Sciabola femminile individuale (inizio ore 13)

20 giugno

Fioretto maschile a squadre (inizio ore 9)

Sciabola maschile a squadre (inizio ore 9)

21 giugno

Spada femminile a squadre (inizio ore 9)

Sciabola femminile a squadre (inizio ore 9)

22 giugno

Fioretto maschile a squadre (inizio ore 9)

Sciabola femminile a squadre (inizio ore 9)