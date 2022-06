Scherma, Cuomo fuori dai convocati di Chiadò per Europei e Mondiali Il napoletano, che nella seconda parte di stagione ha pagato un infortunio, sarà riserva in Italia.

La vittoria nella tappa di Coppa del Mondo a Sochi a febbraio è ancora negli occhi di tutti. Un dominio assoluto che ha messo in mostra tutto il talento di Valerio Cuomo. Per il napoletano questi sono giorni amari. Dopo l’eliminazione nei quarti di finale agli Assoluti di Courmayeur è arrivata la mancata convocazione per Europei e Mondiali. Il responsabile d’arma Dario Chiadò ha inserito il campione partenopeo come riserva in Italia, una scelta figlia anche delle difficoltà di Cuomo nella seconda parte di stagione per via di un infortunio che non gli ha permesso di esprimersi al massimo. Per lui però c’è una piccola soddisfazione, quella di aver chiuso come numero uno azzurro nel ranking stagionale.

“Mi dispiace che ciò non basti ad entrare ufficialmente nella squadra che partirà per affrontare i due appuntamenti più importanti: Europei e Mondiali” ha confidato attraverso i propri canali social. “Ma credo fortemente nel lavoro fatto insieme e nella crescita di questo team: faccio per questo un grande in bocca al lupo ai miei compagni”.

La scelta di Dario Chiadò è ricaduta su Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara. “Tirando le somme –continua Cuomo- sono comunque soddisfatto di questa stagione, e non vedo l'ora di poter dare di più. Ringrazio sentitamente le Fiamme Oro sia come gruppo sportivo ma anche come club”.

Adesso la cosa più importante è ritrovare morale e soprattutto una condizione fisica buona perché se sta bene Valerio Cuomo ha dimostrato di essere tra i più forti al mondo nella specialità della spada.

Di seguito il quadro completo di tutti i convocati per gli Europei e il programma.

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2022 – Antalya (Turchia), 17-22 giugno 2022

I CONVOCATI

Fioretto maschile

Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola (solo individuale)

Riserva – solo gara a squadre: Guillaume Bianchi

Fioretto femminile

Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi

Riserva in Italia: Erica Cipressa

Sciabola maschile

Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre

Riserva in Italia: Giovanni Repetti

Sciabola femminile

Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro

Riserva in Italia: Chiara Mormile

Spada maschile

Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Riserva in Italia: Valerio Cuomo

Spada femminile

Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio

Riserva in Italia: Giulia Rizzi

LA DELEGAZIONE

Capo Delegazione: Maurizio Randazzo

Staff tecnico fioretto: CT Stefano Cerioni; maestri Fabio Maria Galli, Filippo Romagnoli; preparatrice atletica Annalisa Coltorti

Staff tecnico sciabola: CT Nicola Zanotti; maestri Benedetto Buenza, Tommaso Dentico

Staff tecnico spada: CT Dario Chiadò; maestri Enrico Di Ciolo, Roberto Cirillo, Daniele Pantoni

Medico: Riccardo Foti

Fisioterapisti: Massimo Donati, Federica Baldi

Tecnici delle armi: Gianluca Farinelli, Paolo Battocchio

Segreteria FIS: Giorgia Caloro

IL PROGRAMMA DELLE GARE

17 giugno

Fioretto femminile individuale (inizio ore 9)

Sciabola maschile individuale (inizio ore 13)

18 giugno

Spada femminile individuale (inizio ore 9)

Fioretto maschile individuale (inizio ore 12)

19 giugno

Spada maschile individuale (inizio ore 9)

Sciabola femminile individuale (inizio ore 13)

20 giugno

Fioretto maschile a squadre (inizio ore 9)

Sciabola maschile a squadre (inizio ore 9)

21 giugno

Spada femminile a squadre (inizio ore 9)

Sciabola femminile a squadre (inizio ore 9)

22 giugno

Fioretto maschile a squadre (inizio ore 9)

Sciabola femminile a squadre (inizio ore 9)