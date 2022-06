Nuoto Paralimpico, Mondiali: Boni in finale nei 200 stile libero Il napoletano ha strappato il terzo tempo e questo pomeriggio proverà a giocarsi una medaglia.

Il Mondiale di Funchal, sull’isola di Madeira in Portogallo, continua a regalare soddisfazioni alla squadra azzurra che sta facendo incetta di medaglie. Questa mattina è tornato in acqua anche Vincenzo Boni, che reduce dal quarto posto nei 50 dorso e dal quinto nei 50 stile libero, si è ben comportato nei 200.

Il campione del Caravaggio Sporting Village e delle Fiamme Oro ha stravinto la sua batteria col crono di 3’36’’36 strappando il terzo tempo totale. Infatti nella seconda batteria sono scesi in acqua gli altri big con il messicano Jesus Hernandez Hernandez che ha dominato in 3’31’’98 davanti al solito Denys Ostapchenko che ha chiuso il 3’34’’02. Quinto tempo invece per il tedesco Topf che nei 50 stile libero aveva preceduto Boni.

L’azzurro ha nuotato un crono più alto rispetto al 3’33’’79 della batteria delle Paralimpiadi di Tokyo ma dovrebbe comunque bastare per provare a salire su un podio che sarebbe il giusto premio per i tanti sacrifici fatti in piscina e fuori nel corso della stagione. LA finale è in programma questo pomeriggio alle 19:48 orario italiano.