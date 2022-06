Tennis, Challenger di Milano: Brancaccio vince all'esordio Il campano ha superato in due set il polacco Peliwo, giovedì sfida con il norvegese Durasovic.

E’ stato molto positivo l’esordio di Raul Brancaccio, che è tornato in campo dopo l’infortunio, al Challenger di Milano. Sulla terra rossa meneghina il ragazzo di Torre del Greco ha affrontato il polacco Peliwo, numero 459 del ranking Mondiale. L’azzurro si è imposto con discreta facilità in poco più di settanta minuti di gioco. Primo set dominato e portato a casa per 6-1, secondo quasi sulla stessa falsariga con Brancaccio che ha imposto il suo ritmo al polacco che ha ceduto per 6-3. Dopo l’esordio vincente, il campano è atteso in campo nella giornata di giovedì contro Viktor Durasovic, giocatore norvegese di 25 anni che nel primo turno ha superato al terzo set Kravchenko. Si tratta di un altro avversario che Brancaccio può battere per continuare a scalare qualche posizione nella classifica ATP e agguantare l’obiettivo di entrare nelle qualificazioni di uno Slam al più presto possibile.