Pallanuoto, Mondiale: il Setterosa di Silipo torna grande e batte l'Ungheria Azzurre sensazionali, davanti a 5000 spettatori vincono 10-9 con cuore e personalità.

Il Setterosa è tornato grande. Da Budapest arrivano splendide notizie. La squadra di coach Carlo Silipo ha espugnato l’Alfred Haiois con una prestazione sontuosa. Cinquemila spettatori non hanno scomposto la squadra azzurra che, al cospetto di quella guidata da Attila Biro, entrata in acqua col favore del pronostico, ha dimostrato di essere pronta per provare a giocarsi una medaglia al Mondiale.

Nel tempio della pallanuoto magiara, sull’Isola di Margherita, il Setterosa ha saputo tenere botta nella fase iniziale, quella più complicata. L’Hungheria ha spinto. Voleva subito mettere le cose in chiaro. Ma le azzurre non hanno mollato. Sotto 4-3 nel primo periodo, hanno conservato il gol di svantaggio anche all’intervallo lungo. Al rientro in acqua l’Ungheria ha mostrato i primi scricchiolii. Un segnale di debolezza che nessuno si attendeva. La squadra di Silipo ne ha approfittato passando in vantaggio con un break di 3-1. Nell’ultimo periodo il gol di Keszthelyi arriva troppo tardi. L’Italia è avanti di una rete, quanto basta per un trionfo che significa tornare di diritto tra le squadre più forti. Ora testa alla Colombia, ultima partita di un girone che l’Italia vuole assolutamente vincere.

Italia-Ungheria 10-9

Italia: Teani, Tabani 1, Marletta 2 (1 rig), Avegno 2, Queirolo 1, Giustini 1, Picozzi 1, Bianconi, Emmolo, Palmieri, Galardi 1, Viacava 1, Banchelli. All. Silipo

Ungheria: Gangl, Szilagyi 2, Valyi 1, Gurisatti 1, Mate, Parkes 3, Mahieu, Keszthelyi 1, Leimeter, Rybanska, Farago, Garda 1, Magyari. All. Biro

Arbitri: Margeta (SLO) e Carney (AUS)

Note: parziali 3-4, 2-2, 3-1, 2-2, Superiorità numeriche: Italia 7/11 + un rigore realizzato da Marletta nel terzo tempo e Ungheria 7/16. Uscite per limite di falli Mate e Mahieu (U) e Marletta (I) nel quarto tempo. Nell'Italia in porta con il numero 13 Banchelli, nell'Ungheria con il numero 13 Magyari.

Foto federnuoto.it di Andrea Masini/DBM

Programma completo

Fase a gironi

1^ giornata - Lunedì 20 giugno

Girone A

Canada-Italia 7-7 (2-4, 3-2, 1-1, 1-0)

Ungheria-Colombia 35-4 (8-2, 12-0, 7-0, 8-2)

Girone B

Sudafrica-Stati Uniti 2-24 (0-7, 0-10, 1-3, 1-4)

Olanda-Argentina 29-6 (8-1, 8-1, 6-2, 7-2)

Girone C

Nuova Zelanda-Brasile 12-8 (3-3, 5-2, 3-3, 1-0)

Kazakistan-Australia 6-19 (1-6, 1-9, 3-3, 1-1)

Girone D

Grecia-Thailandia 28-1 (7-0, 9-0, 5-0, 7-1)

Francia-Spagna 8-18 (1-4, 3-3, 2-5, 2-6)

2^ giornata - mercoledì 22 giugno

Girone A

Colombia-Canada 2-22 (1-3, 1-5, 0-7, 0-7)

Italia-Ungheria 10-9 (3-4, 2-2, 3-1, 2-2)

Girone B

Argentina-Sudafrica 7-6 (1-1, 1-2, 3-1, 2-2)

Stati Uniti-Olanda 11-7 (3-2, 3-1, 3-2, 2-2)

Girone C

Australia-Nuova Zelanda 11-2 (3-1, 4-1, 3-0, 1-0)

Brasile-Kazakistan 6-10 (2-3, 2-2, 1-1, 1-4)

Girone D

Spagna-Grecia 10-10 (2-3, 4-3, 2-2, 2-2)

Thailandia-Francia 8-24 (2-6, 2-7, 0-7, 4-4)

3^ giornata - venerdì 24 giugno

Girone A

19.30 Italia-Colombia

21.00 Ungheria-Canada

Girone B

18.00 Stati Uniti-Colombia

19.30 Olanda-Sudafrica

Girone C

18.00 Brasile-Australia

19.30 Kazakistan-Nuova Zelanda

Girone D

18.00 Thailandia-Spagna

19.30 Francia-Grecia

4^ giornata - domenica 26 giugno

Semifinali 13° posto a Szeged

17.00 (25) 4A-4B

18.30 (26) 4C-4D

Ottavi di finale a Budapest

14.00 (27) 2A-3B

15.30 (28) 3A-2B

17.00 (29) 2C-3D

18.30 (30) 3C-2D

5^ giornata - martedì 28 giugno

Finale 15° posto a Szeged

14.00 (31) LM25-LM26

Finale 13° posto a Szeged

15.30 (32) WM25-WM26

Semifinali 9° posto a Szeged

17.00 (33) LSM27-LSM29

18.30 (34) LSM28-LSM30

Quarti di finale a Budapest

13.00 (35) 1A-WM29

16.00 (36) 1B-WM30

19.30 (37) 1C-WM27

21.00 (38) 1D-WM28

6^ giornata - giovedì 30 giugno

Finale 11° posto a Szeged

17.00 (39) LSM33-LSM34

Finale 9° posto a Szeged

18.30 (40) WM33-WM34

Semifinali 5° posto a Budapest

14.30 (41) LSM35-LSM36

19.30 (42) LSM37-LSM38

Semifinali 1° posto a Budapest

16.00 (43) WM35-WM36

21.00 (44) WM37-WM38

7° giornata - sabato 2 luglio

Finale 7° posto a Budapest

13.00 (45) LSM41-LSM42

Finale 5° posto a Budapest

17.00 (46) WM41-WM42

Finale 3° posto a Budapest

14.30 (47) LSM43-LSM44

Finale 1° posto a Budapest

21.00 (47) WM43-WM44