Turris, c'è Viegas Campos dal Bellizzi per la Primavera corallina Definito il primo colpo della squadra under partecipante al campionato Primavera 3

Il direttore tecnico della Turris Primavera, Rosario Chiaiese, ha definito il primo colpo della squadra under, che parteciperà al campionato Primavera 3, categoria ottenuta con il percorso playoff della scorsa stagione. Ecco William Jorge Viegas Campos: trasferimento a titolo definitivo dal Bellizzi Irpino 2019 con il classe 2004, centrocampista centrale, nato in Lussemburgo, titolare con il club avellinese nel torneo di Promozione. "Al neo calciatore corallino la società tutta formula un caloroso benvenuto", si legge nella nota della Turris, subito attiva per la formazione under, vogliosa di confermarsi nella Primavera 3 della stagione 2022/2023.