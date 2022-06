Turris, Varutti rinnova fino al 2024 L'esterno sinistro: "Sono convinto che saremo protagonisti di un’altra annata importante"

Mickael Varutti sarà un calciatore della Turris fino al 2024. Rinnovo per l'esterno sinistro, classe '90, con il club corallino: "Sono contento. Vuol dire che a Torre del Greco ho dimostrato qualcosa di importante sia a livello tecnico che umano per meritare il prolungamento di contratto. - ha spiegato Varutti - Sul piano degli affetti personali, avrei potuto assecondare un legittimo interesse a riavvicinarmi a casa, ma quando incontri realtà come la Turris e persone come il presidente e tutti coloro che ci lavorano accanto, a cui va il mio ringraziamento per la fiducia, ti viene facile cambiare prospettive ed avere la giusta serenità per condividere con la famiglia le scelte professionali. Per la stagione che verrà ho le stesse motivazioni di sempre e sono convinto che saremo protagonisti di un’altra annata importante".