Calcio, Serie C: Flammia è il nuovo direttore generale della Turris Annuncio del club corallino: ulteriore profilo nell'organigramma societario

Daniele Flammia è il nuovo direttore generale della Turris. Annuncio del club corallino, che inserisce un ulteriore profilo nella compagine societaria. Flammia è reduce dall'avventura al Potenza e vivrà una nuova sfida a Torre del Greco con il persidente Antonio Colantonio.

La nota ufficiale - "S.S. Turris Calcio comunica che, per la stagione sportiva 2022-2023, il ruolo di direttore generale viene assunto da Daniele Flammia, il quale affiancherà le figure dirigenziali già in organigramma lavorando in particolare sinergia con il direttore generale dell’area tecnica, Rosario Primicile. Un ritorno alle origini campane per Flammia, che all’inizio del suo percorso ha collaborato con Avellino e Cavese prima della settennale esperienza al Potenza Calcio, dove ha vissuto in prima linea la promozione in serie C e l’intero corso della gestione Caiata, ricoprendo gli incarichi di amministratore delegato e direttore generale. La società tutta augura buon lavoro e nuove soddisfazioni professionali in biancorosso a Daniele Flammia, che sarà presentato, nel corso della giornata odierna, attraverso i canali ufficiali del Club".

Foto: pagina ufficiale Facebook SS Turris Calcio Srl