Giochi del Mediterraneo, Tennis: doppia medaglia per Nuria Brancaccio La campana ha perso solo in finale con la spagnola Zuleta, bronzo in doppio con la Zantedeschi.

I Giochi del Mediterraneo stanno regalando tanti successi alla compagine azzurra. Medaglie importanti che danno fiducia. Anche dal tennis arrivano buone notizie. La campana Nuria Brancaccio ha vinto la medaglia d’argento in singolare dopo il bronzo in doppio con la Zantedeschi. Dopo un ottimo torneo ha ceduto in finale contro la spagnola Guiomar Maristany Zuleta.

L’azzurra ha giocato male il primo set non riuscendo mai ad opporsi al gioco della tennista iberica, mentre nel secondo è riuscita a cambiare marcia tenendo lo scambio e vincendo la seconda partita per 7-5. Alla lunga però la Zuleta è riuscita a spuntarla imponendosi per 6-2. Per la ragazza di Torre del greco c’è sicuramente un po’ di amaro in bocca per la finale persa. ma tornare a casa con due medaglie è sicuramente una buona iniezione di fiducia per il proseguo della stagione.