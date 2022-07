Tennis, la gratitudine di Nuria Brancaccio per l'avventura in Algeria La tennista campana ha ringraziato squadra, Federazione e Coni per l'occasione avuta.

La gratitudine è un sentimento che spesso viene messo da parte. Non lo ha fatto Nuria Brancaccio, grande protagonista ai Giochi del Mediterraneo ad Orano in Algeria. La tennista di Torre del Greco è tornata a casa con due medaglie, una d’argento in singolare e una di bronzo in doppio in coppia con Aurora Zantedeschi. Quella africana per lei è stata una settimana indimenticabile che ha voluto ricordare, durante il viaggio di ritorno in Italia, attraverso i propri social.

Nuria ha pubblicato delle belle foto che la ritraggono in alcuni momenti vissuti ai Giochi del Mediterraneo in Algeria e un messaggio di ringraziamento. “Un sogno che si avvera! Onorata di aver potuto rappresentare l’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2022. Torno con un argento in singolare e un bronzo in doppio. Grazie alla squadra composta da francesco Passaro, Matteo Arnaldi e Aurora Zantedeschi per questa bellissima settimana e al capitano Roberto Trapani per averci sopportato. Grazie mille al Federtennis e al Coni per avermi fatto vivere una settimana indimenticabile. Forza Italia”.

Semplici parole da cui emergono grande gratitudine per aver avuto una bella occasione che Nuria Brancaccio ha prontamente sfruttato.