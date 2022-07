Turris, test contro il Bellizzi Irpino e l'Equipe Campania nel ritiro Preparazione estiva dal 21 luglio al 3 agosto a San Gregorio Magno per i corallini

La Turris svilupperà la preparazione estiva 2022 a San Gregorio Magno dal 21 luglio al 3 agosto e il club corallino ha ufficializzato le prime tre amichevoli. Domenica 24, alle 17.30, sarà test contro il Bellizzi Irpino, club di promozione. Mercoledì 27 e sabato 30, invece, la Turris sfiderà l'AIC Equipe Campania 2022 del coordinatore Antonio Trovato: due amichevoli consecutivi contro i calciatori senza contratto. I ragazzi di Max Canzi scenderanno in campo anche in altre occasioni prima dell'esordio ufficiale per la prima sfida in Coppa Italia di Serie C e le ulteriori sfide saranno ufficializzate nei prossimi giorni dalla società del presidente Antonio Colantonio.