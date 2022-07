Juve Stabia, ecco Maselli: "Non vedo l'ora di cominciare" Serie C, i dettagli dell'operazione e le prime parole da calciatore gialloblu

La Juve Stabia ha ufficializzato l'accordo con Sergio Maselli. Il centrocampista, classe 2001, arriva a titolo definitivo dal Lecce. Il nativo di Putignano è cresciuto calcisticamente nel Bari e nel club salentino per poi vestire la maglia del Foggia. "Sono felice di essere arrivato in una piazza così importante. - ha spiegato Maselli ai canali ufficiali della società di Castellammare di Stabia - Mi metto a disposizione del mister e dei miei compagni, non vedo l’ora di cominciare". Maselli è reduce da una stagione condizionata da un infortunio, da una lussazione alla spalla destra che l'ha costretto a un lungo stop tra settembre e ottobre scorso nella prima parte del campionato 2021/2022: tanta panchina, pochi minuti di impiego a Foggia e voglia di riscatto per il calciatore con la Juve Stabia.