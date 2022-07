"Boxe Sotto le Stelle", giovedì appuntamento al Circolo Oplonti Sarà una notte dedicata alla nobile arte del pugilato con tanti match spettacolari.

Giovedì 21 luglio, con inizio alle ore 20,30 andrà in scena una manifestazione pugilistica, denominata "Boxe Sotto le Stelle", organizzata dalla Boxe Vesuviana in collaborazione del CdA del Circolo Oplonti. Un evento, che anticipa i festeggiamenti per i 50 anni del Circolo. Sarà sicuramente una grande serata di sport e non solo dal momento che ci sarà una sorpresa finale con, il fenomeno canoro del momento, Yoseba che sicuramente regalerà al pubblico una breve esibizione. Saranno circa una dieci i match in programma con atleti della Boxe Vesuviana che si confronteranno con i pari peso provenienti da altre province della Regione.

Sport e spettacolo nella splendida cornice del Circolo Oplonti con possibilità di cenare o anche semplicemente sorseggiare un buon drink, insomma una serata da non perdere.