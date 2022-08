Judo, Mondiali juniores: Scutto d'argento La napoletana si è arresa solo in finale contro la giapponese Hikari Yoshioka.

Il futuro è nelle sue mani. Assunta Scutto lo sa bene e ogni gara alza l’asticella delle ambizioni. Lo ha fatto anche ai campionati mondiali juniores in Ecuador. La napoletana è stata protagonista di una marcia trionfale fino alla finale, la seconda consecutiva nella categoria dei 48 kg.

Con tre vittorie, conquistate prima del limite, contro la kazaka Ayana Duisenbay, la spagnola Gemma Maria Gomez Antona e sulla turca Merve Azak, è arrivata, la qualificazione per la finale. La Scutto si è giocata la medaglia d’oro contro la giapponese Hikari Yoshioka. Incontro equilibrato e deciso negli ultimi tre secondi quando la giapponese ha messo a segno il punto decisivo.

“Sono contenta di essere salita sul podio anche quest’anno -ha raccontato la napoletana- ovviamente volevo riconfermarmi, ma sono soddisfatta”. Una soddisfazione figlia soprattutto delle difficoltà vissute prima della competizione. “Dopo un lungo periodo di stop da gare per infortuni –spiega- finalmente rivedo la luce sono convinta che questo è solo l’inizio e che Dio ha per me qualcosa di ancora più grande. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato in questo mio periodo buio e hanno creduto in me. Ringrazio la nazionale che mi ha dato l’opportunità di stare qui oggi e di avermi seguito nel periodo di infortunio. Ringrazio il mio gruppo Fiamme Gialle che ha tifato per me e tutto lo staff tecnico: i miei preparatori che mi hanno rimesso in sesto, Andrea Palloni e Fabrizio Montanari e gli allenatori, un grazie speciale va ad Antonio Ciano, mio Coach che era presente qui, Salvatore Ferro anche lui qui e Paolo Monaco mio direttore tecnico. Ovviamente un grande abbraccio alla mia famiglia che mi ha seguita da casa ed un saluto super speciale al mio fan numero uno Kevyn Perna”.

La Scutto è uno dei prospetti più interessanti del judo italiano ed è inevitabile pensare in grande visti i suoi risultati. Il 2023 sarà un anno fondamentale per crescere ancora e presentarsi ai Giochi Olimpici di Parigi per realizzare il sogno del podio a cinque cerchi.

Classifica finale 48 kg: 1. Hikari Yoshioka (Jpn), 2. Assunta Scutto (Ita), 3. Gemma Maria Gomez Antona (Esp) e Merve Azak (Tur), 7. Asia Avanzato (Ita).