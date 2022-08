Tennis, US Open: Brancaccio vince ancora e sogna la qualificazione al primo Slam Il tennista di Torre del Greco si è imposto per 7-5 e ritiro sul tedesco Moraing.

Il sogno di Raul Brancaccio è ancora vivo. Agli Us Open il tennista di Torre del Greco continua ad inseguire un posto nel tabellone principale. Nel secondo turno delle qualificazioni è arrivata una vittoria contro il tedesco Mats Moraing, numero 149 della classifica ATP e favorito alla vigilia.

Brancaccio si è imposto giocando un buon primo set dove, dopo aver perso il servizio con l’avversario che è volato fino al 5-3, è stato bravo a fare il contro-break, tornando in partita, per poi strappare ancora la battuta e chiudere sul 7-5 sfruttando anche i problemi fisici del teutonico.

Mats Moraing, che già sul 6-5 aveva chiesto l’intervento del medico, è stato poi costretto ad arrendersi e a stringere la mano al campano che così continua la sua avventura. Per Brancaccio un pizzico di fortuna ma vittoria meritata e soprattutto energie importanti risparmiate. Ora manca un solo match da vincere per accedere, per la prima volta in carriera, nel main draw in uno Slam. Per coronare questo sogno, Brancaccio dovrà battere l’americano Christopher Eubanks, numero 147 del mondo e reduce dalla vittoria al terzo set contro il francese Barrere. Si giocherà sabato pomeriggio e ad attendere un risultato positivo di Brancaccio ci sarà tutta la Campania del tennis.