Turris, esonerato Canzi: club al lavoro per il nuovo allenatore Clamoroso cambio in panchina a 7 giorni dall'inizio del campionato: squadra affidata a Salvatore

Colpo di scena in casa Turris. Il club corallino ha reso noto di aver esonerato Massimiliano Canzi. Il lombardo non è più il tecnico della squadra di Torre del Greco. La dirigenza, guidata dal presidente Antonio Colantonio, è al lavoro per individuare il nuovo allenatore nelle prossime ore. La Turris ha deciso per il cambio a 7 giorni dall'esordio ufficiale, dalla prima giornata di campionato. Domenica, con calcio d'inizio alle 20.30, sarà sfida al "Liguori" contro la Virtus Francavilla.

La nota ufficiale - "S.S. Turris Calcio comunica di aver sollevato Massimiliano Canzi dall’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra. La società, nel ringraziare mister Canzi per il lavoro svolto e nell’augurargli le migliori fortune umane e professionali, è già al lavoro per operare, in tempi brevi, la scelta della nuova guida tecnica della prima squadra. Gli allenamenti, nel frattempo, saranno diretti dall’allenatore in seconda, Lorenzo Salvatore".