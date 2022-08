Giugliano, le prime gare interne si giocano al Partenio di Avellino Con la Viterbese fischio d'inizio anticipato alle 17.30

Il Giugliano Calcio 1928, comunica ufficialmente che ad ospitare le partite interne del club, al momento, vista l'impossibilità di disputare le gare allo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano in Campania, sarà lo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino. La società nella persona della Presidentessa Elena Annunziata Mazzamauro, del Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro, del Vicepresidente Renato Mazzamauro, del Direttore Generale Ciro Sarno e di tutti coloro i quali lavorano per la causa di tale club, intende ringraziare sentitamente il sindaco di Avellino Dott. Gianluca Festa, l'Amministrazione Comunale di Avellino e l'U.S. Avellino 1912 per la disponibilità dimostrata, oltre che la Prefettura e la Questura di Avellino.

Si comunica inoltre che la gara in programma domenica 4 settembre contro la Viterbese e valevole per la prima giornata di Serie C, Girone C, è stata anticipata alle ore 17:30 allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Il club nelle prossime ore renderà note le modalità di acquisto dei tagliandi e i costi per settore indicati.