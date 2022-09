Serie C, il Giugliano parte bene: regolata 2-0 la Viterbese Un gol per tempo e i tigrotti incassano i primi tre punti

Vittoria all'esordio in campionato per il neopromosso Giugliano di mister Raffaele Di Napoli che regola con un secco 2-0 la Viterbese. Gara disputata al Partenio di Avellino per la momentanea indisponibilità del De Cristofaro. I gol di Piovaccari al 21' e di Gladestony al 67'.

Il tabellino

Giugliano (3-5-2): Sassi, Biasiol, Zullo, Poziello C., Rondinella (60' Iglio), Lucas, De Rosa, Gladestony, Di Dio, Piovaccari (60' Nocciolini),Salvemini. A disposizione: Viscovo, Scanagatta, Berman, Oyewale, Ceparano, De Lucia, Aruta, Gomez, Ghisolfi, Poziello R., D'Alessio, Rizzo. Allenatore: Di Napoli

Viterbese (3-4-2-1): Fumagalli, Marenco, Ricci (46' Semenzato), Monteagudo, Nesta, Megelaitis, Mbaye, Andreis (60' D'Uffizi), Mungo, Volpicelli, Polidori (60' Marotta). A disposizione: Bisogno, Riggio, Santoni, Vespa, Sorrini, Aromatario, Manarelli, Di Cairano, Simonelli. Allenatore: Filippi

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze

Marcatori: 21' Piovaccari, 67' Gladestony

Ammoniti: Gladestony