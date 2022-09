Turris, pari all'esordio: 2-2 con la Virtus Francavilla Doppio vantaggio corallino, i biancazzurri ripartono subito e strappano il punto al Liguori

Avanti con Giannone e Manzi, ripresa dal rigore trasformato da Maiorino e dalla rete di Mendes Murilo: la Turris spreca il doppio vantaggio e consente il recupero alla Virtus Francavilla. Finale di 2-2 per l'esordio stagionale dei corallini e di Pasquale Padalino, che ha preso il posto di Max Canzi nell'ultima settimana di preseason.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Turris - Virtus Francavilla 2-2

Reti: 11' st Giannone (T), 13' st Manzi (T), 14' st Maiorino rig. (V), 22' st Mendes Murilo (V)

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Boccia; Ercolano (42′ st Haoudi), Acquadro, Ardizzone (31′ pt Finardi), Contessa; Giannone (32′ st Taugourdeau), Santaniello (42′ st Maniero), Leonetti (32′ st Stampete). All. Padalino. A disp. Donini, Antolini, Vitiello, Frascatore, Di Franco, Nocerino, Longo, Invernizzi, Aquino, Rizzo

Virtus Francavilla (3-4-3): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Cisco (28′ st Solcia), Tchetchoua (37′ st Risolo), Giorno, Pierno; Perez, Maiorino (16′ st Ekuban), Mendes Murillo (37′ st Cardoselli). All. Calabro. A disp. Milli, Negro, Ejesi, Carella, Macca, Minelli

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Ammoniti: Idda, Giorno, Haoudi

Recupero: pt 2′, st 4′

Note. Spettatori 1.251 inclusa quota abbonati, di cui 12 ospiti