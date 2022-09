Turris, rinforzata la batteria dei portieri: ecco Fasolino Il classe 2000 nella passata stagione ha debuttato in B con il Pordenone

S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere Gaetano Fasolino, classe 2000.

L’estremo difensore originario di Bologna si lega al Club con accordo biennale valido fino al 30 giugno 2024 e va a rinforzare la batteria dei portieri a disposizione del tecnico Padalino e del suo staff.

Nella scorsa stagione sportiva, Fasolino ha esordito in serie B a difesa dei pali del Pordenone, società in cui aveva militato anche nell’annata 2020-21. In precedenza, era stato in forza all’Alma Juventus Fano in serie C dopo il percorso di crescita nei settori giovanili di Brescia e Sassuolo fino alla formazione Primavera neroverde.

Il suo numero di maglia sarà il 77.