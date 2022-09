Boxe, Testa in semifinale al Torneo Balkan In terra bulgara la ragazza di Torre Annunziata ha battuto l'inglese Glynn.

Irma Testa è tornata sul ring al Torneo Balkan in corso di svolgimento in Bulgaria nella città di Sofia. Si tratta di una competizione internazionale di buon livello dove la ragazza campana avrà l’occasione di testare il proprio stato di forma. Nel primo turno, nella categoria dei 57 kg, ha affrontato l’inglese Glynn vincendo senza troppi problemi. In semifinale, in programma questo pomeriggio, la Testa tornerà sul ring per affrontare la francese Zidani.