Boxe, Testa d'argento al "Torneo Balkan" in Bulgaria La campana è stata battuta in finale dalla padrona di casa, la bulgara Kamenova.

L’avventura di Irma Testa al "Torneo Internazionale Balkan" andato in scena a Sofia in Bulgaria si è conclusa con una medaglia d’argento. La campana, che era reduce da due match vinti contro l’inglese Glynn e la francese Zidani nei quarti e in semifinale, si è fermata al cospetto della padrona di casa, la bulgara Kamenova che si è imposta nei 57 kg.

Sconfitta indolore visto che si tratta semplicemente di un torneo, ma è pur sempre un campanello d’allarme conoscendo bene gli obiettivi della ragazza di Torre Annunziata che vuole sempre essere dominante. La condizione non è al cento per cento e dovrà crescere ancora nei prossimi mesi. L’obiettivo primario in questo momento è il Mondiale, poi si comincerà a pensare al grande traguardo della terza Olimpiade consecutiva. Irma Testa lavora per arrivare a Parigi al massimo per dare l’assalto al grande sogno della medaglia d’oro.