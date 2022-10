Serie C, la Turris sprofonda: ne prende quattro anche dal Catanzaro Altra sconfitta pesante per i corallini

Altro pesante ko per la Turris che sprofonda 4-0 al "Liguori" contro la capolista Catanzaro. Partita praticamente chiusa dopo poco più di mezz'ora con l'autorete di Di Nunzio e i gol di Sounas e Biasci, Nella ripresa Iemmello completa il poker. Padalino incassa 8 gol in due partite, ambizioni d'alta classifica decisamente ridimensionate per i corallini.

IL TABELLINO

TURRIS-CATANZARO 0-4

RETI: pt 21′ Di Nunzio (autorete), 34′ Sounas, 38′ Biasci; st 14′ Iemmello.

TURRIS (4-3-3): Perina; Boccia, Di Nunzio, Manzi, Invernizzi (29′ st Finardi); Acquadro, Taugourdeau (21′ st Haoudi), Gallo; Giannone (21′ st Ercolano), Maniero (21′ st Longo), Leonetti (35′ st Stampete). A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Di Franco, Nocerino, Aquino, Rizzo. All. Padalino.

CATANZARO (3-4-1-2): Fulignati; Martinelli (15′ st Gatti), Brighenti, Scognamillo; Situm, Verna, Pontisso (1′ st Cinelli), Vandeputte; Sounas (24′ st Bombagi); Iemmello (15′ st Curcio), Biasci (30′ st Cianci). A disposizione: Sala, Chilà, Tentardini, Welbeck, Fazio, Ghion, Mulè, Katseris. All. Vivarini.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino.

NOTE – Ammoniti: Leonetti, Vandeputte, Boccia, Longo, Acquadro, Finardi. Spettatori 1.520 (inclusa quota abbonati) di cui 262 ospiti. Recupero: pt 2′; st’ 5′.