Gladestony e Nocciolini: il Giugliano stende la Virtus Francavilla (2-0) I tigrotti volano a quota 11 punti con la terza vittoria stagionale

Il Giugliano batte la Virtus Francavilla con il risultato di 2-0 nella gara valida per la settima giornata del girone C di Serie C. Al 30' la rete di Gladestony, il raddoppio di Nocciolini sul finale del primo tempo: controllo delle operazioni per i tigrotti di Di Napoli, che volano a quota 11 con la terza vittoria stagionale.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Settima Giornata

Giugliano-Virtus Francavilla 2-0

Marcatori: 30’ pt Gladestony, 45’ pt Nocciolini

Giugliano (3-5-2): Sassi, Felippe (37’ st Ceparano), Poziello, Salvemini (37’ st Kyeremateng), Oyewale (11’ st Gomez), Zullo, Gladestony, Biasiol, Rondinella (18’ st Iglio), Ghisolfi, Nocciolini (11’ st Piovaccari). All. Di Napoli. A disp. Viscovo, Rob Coprean, Berman, D’Alessio, Rizzo, Poziello R., Scanagatta, De Francesco, Di Dio

V. Francavilla (3-5-2): Avella, Idda, Giorno (17’ st Macca), Cardoselli (1’ st Ekuban), Miceli, Patierno, Solcia (1’ st Carella), Caporale, Pierno (23’ st Cisco), Risolo, Murilo (35’ st Maiorino). All. Calabro. A disp. Milli, Romagnoli, Perez, Mastropietro, Ejesi, Enyan, Minelli. All. Calabro

Arbitro: Scarpa

Ammoniti: Ghisolfi (G), Biasiol (G) Caporale (V)

Recupero: 2’ pt, 5’ st

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Giugliano Calcio 1928