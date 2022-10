Sorrento Calcio: sfida con il Nola per consolidare il primato La squadra è reduce da cinque vittorie consecutive

La partita col Nola, che si disputa a Volla, vede il Sorrento Calcio dopo cinque vittorie in testa alla classifica con l'opportunità di consolidare ulteriormente il primato e la testa del girone.

Il tecnico rossonero, pur consapevole del buon momento che sta vivendo la sua squadra, sa perfettamente quali insidie cela il match contro la formazione di Rogazzo: “Sfideremo una buona squadra che ha alcune ottime individualità. Il Nola viene da una sconfitta e quindi troveremo da parte loro tanta voglia di riscatto. Di contro, anche noi cercheremo di dare continuità ai nostri risultati e penso ne possa venir fuori un bello spettacolo”.

Il campionato è avvincente, lungo ed equilibrato: “La classifica la guardo ma conta solo quella dell’ultima giornata, anche se fa piacere vedersi lassù. Siamo solo alla settima giornata e quindi c’è tanto lavoro da fare, dobbiamo badare alle prestazioni - continua Maiuri - perché possiamo crescere come singoli e come gruppo. C’è grande disponibilità in allenamento e tanta professionalità anche da parte di chi fin qui ha trovato meno spazio. Anzi, proprio loro stanno dimostrando grande partecipazione e magari proprio questi elementi nel corso del tempo potranno risultare tra i più impiegati perché occasioni ce ne saranno per tutti. Per questo dico che chiunque andrà in campo domenica saprà cosa deve fare e che io ho fiducia in ciascun elemento che compone la mia rosa”.

Il mister ha spesso posto l’accento sul rapporto tra il Sorrento e Sorrento ed anche stavolta rivolge un pensiero alla gente di fede rossonera: “Noi non dobbiamo deludere chi in questo momento si sta riconoscendo in questa squadra e sta tornando a sorridere. La gente apprezza il fatto che i ragazzi stanno dando tutto quello che hanno e dunque non dobbiamo affatto calare l’intensità e l’impegno. Speriamo di avere sempre più pubblico al seguito”.