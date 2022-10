Serie C: il Giugliano passa a Taranto, decisivo Rizzo nel recupero (0-1) Quota 17 per i tigrotti, ottima per la zona playoff e l'obiettivo salvezza dopo 11 turni

Rizzo va a segno in avvio del recupero e regala tre punti fondamentali al Giugliano, che passa a Taranto con il finale di 1-0: tigrotti al quinto risultato utile consecutivo, sesto con la vittoria in Coppa Italia contro il Latina. I ragazzi di Di Napoli vincono allo "Iacovone" e raggiungono quota 17, ottima per la zona playoff, ma soprattutto per la continuità, decisiva per l'obiettivo salvezza.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Undicesima Giornata

Taranto-Giugliano 0-1

Marcatori: 91' Rizzo (G)

Taranto (3-5-2): Vannucchi, Formiconi, Antonini (87’ Vona), Evangelisti, Mastromonaco, Romano A., Diaby (52’ Mazza), Labriola (64’ La Monica), Ferrara, Guida, Infantino. All. Capuano. A disp. Caputo, Granata, Loliva, Martorel, Maiorino, Romano G., Vona.

Giugliano (3-5-2): Sassi, Scanagatta, Zullo, Poziello C., Rondinella (70’ Ghisolfi), Ceparano (64’ Felippe), Gladestony, Poziello R. (70’ Rizzo), Gomez, Piovaccari (79’ Nocciolini), Salvemini. All. Di Napoli. A disp. Aruta, Belardo, Berman, D'Alessio, De Francesco, De Lucia, Viscovo

Arbitro: Angelucci

Ammoniti: Poziello (G), Diaby (T), Gomez (G), Rondinella (G), Labriola (T), Gladestony (G)