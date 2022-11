Giugliano ko 2-1 a Viterbo, tigrotti fuori dalla Coppa Italia di C Non basta il gol di rizzo su calcio di rigore

Finisce la corsa del giugliano nella coppa italia di serie C. Al secondo turno elimninatorio i tigrotti di Di Napoli vengono estromessi dalla Viterbese che stacca cosi il pass per gli ottavi di finale. Al quarto d'ora del primo tempo laziali avanti. Su angolo dalla destra Viscovo paga un attimo di incertezza e viene anticipato da Andreis, che non sbaglia di testa a porta vuota. Il Giugliano abbozza una reazione ma alla mezz'ora arriva il raddoppio dei padroni di casa. Simonelli, riceve da D’Uffizi, entra in area e batte Viscovo per il 2.0 Nel secondo tempo i campani rientrano in campo con il piglio giusto e immediatamente accorciano le distanze. Fallo di Simonelli su Di Dio in area di rigore, dagli undici metri si presenta Rizzo, che spiazza Bisogno. La pressione degli ospiti è costante ma il pareggio non arriva. Anzi nei minuti finali si ritrovano in 9, prima per l'espulsione di De Rosa al 86' seguito poi da Berman nel recupero. Ora per il Giugliano subito testa al campionato dove occupano uno splendido quarto posto. Domenica derby al Partenio contro la Juve Stabia.