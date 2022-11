Il Sorrento in casa della Paganese per consolidare il primato in classifica L'ex Eric Orlando Herrera suona la carica nel match che si prospetta impegnativo

In casa della Paganese il Sorrento Calcio punta a confermare il trend positivo che vede la squadra di Mister Maiuri in testa al girone.

La Carica dell'ex Herrera: "Dura, ma siamo pronti"

Per Eric Orlando Herrera la sfida di domani ha un sapore particolare essendo il classico ex di turno che ha lasciato tanti ricordi positivi in maglia azzurrostellata. Il derby però è importante soprattutto a livello di classifica visto che la Paganese resta tra le compagni più forti del girone G.

“È una sfida importantissima per noi ma anche per loro - spiega Herrera - Veniamo da una serie di risultati importanti che non sono arrivati per caso visto che ogni partita la prepariamo nei dettagli cercando di conoscere nel miglior modo possibile i nostri avversari. Così stiamo facendo anche in vista della Paganese approcciando alla gara con la consueta umiltà. Loro hanno allestito un organico molto importante con l’obiettivo di vincere il campionato, troveremo un ambiente caldo che io ben conosco e vorranno dare il massimo visto che affrontano la prima in classifica. Sono certo, però, che noi ci faremo trovare pronti”.

Lo sarà anche Herrera per questo match-amarcord: “Io sono stato in due circostanze a Pagani e specie con Grassadonia abbiamo fatto un percorso importante, per me sarà bello tornare lì dove sono stato bene. Non vedo l’ora di scendere in campo al Torre e fare una grande partita lì, stavolta con la maglia rossonera”.