Il Sorrento alla conferma del primato nella sfida casalinga con Vis Artena Domenica alle 14.30 l'atteso incontro casalingo allo stadio Italia

Il Sorrento capolista del girone domani è atteso alla conferma del primato con l'incontro casalingo con la Vis Artena, alle 14.30 allo Stadio Italia. “Servirà una squadra con la pancia vuota, affamata - ammonisce mister Maiuri - perché di fronte avremo una avversaria di valore con alcune eccellenti individualità e quindi per prevalere servirà metterci quel qualcosa in più che sta spesso accompagnando le prestazioni del Sorrento”.

Maiuri: non siamo in testa per caso, dobbiamo confermarci

La testa della classifica è frutto di un lavoro costante che sta dando ottomi risultati: “Siamo ovviamente ad inizio stagione, ma dieci giornate di campionato permettono di tracciare un mini bilancio e quindi possiamo dire che al momento siamo lassù meritatamente per quello che abbiamo espresso. Non dobbiamo però accontentarci, anzi. Il secondo tempo di Pagani ci ha regalato ulteriori consapevolezze mentre nella prima frazione siamo stati un po’ leziosi e non abbiamo spinto sull’acceleratore. Ecco, domani voglio vedere una squadra che tiene sempre alto il ritmo perché possiamo esaltare le nostre qualità solo se andiamo forte senza mai risparmiarci.

Serve umiltà e...i tifosi ci sostengano allo stadio

C’è una caratteristica che è determinante, si tratta dell’umiltà: dovremo giocare come benissimo da quattro sconfitte consecutive con quella voglia matta di fare risultato che appunto contraddistingue le squadre affamate di punti". Un appello anche ai tifosi: “Ci stanno dando un grande supporto, spero domani riempiamo lo stadio perché i ragazzi lo meritano per l’impegno che profondono per questi colori”.