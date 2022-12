Aspettando il Natale: weekend podistico in Costiera Sorrentina-Amalfitana Sabato 3 e domenica 4 dicembre l'appuntamento con l'atletica a Sorrento, Massa Lubrense e Positano

Un weekend quello del 3 e 4 dicembre che vedrà protagonisti lungo le strade della costiera sorrentino-amalfitana migliaia di atleti che partecipano alla corsa "Panoramica Sorrento-Massa Lubrense-Positano" di 27 km, evento podistico organizzato da Napoli Running con partenza da Sorrento domenica 4 dicembre nell’atmosfera delle decorazioni natalizie.

Migliaia i partecipanti iscritti alle due corse: partenza da Piazza Lauro

Sono attesi podisti provenienti da diverse località italiane che trascorreranno un weekend in Penisola Sorrentina un pot-pourri di panorami mozzafiato, tradizioni eno-gastronomiche, storia, cultura e bellezza invidiati in tutto il mondo.

La partenza avrà luogo dalla centralissima Corso Italia-Piazza Angelina Lauro per dirigere lungo Via Nastro Verde, salire verso Sant’Agata sui Due Golfi, proseguire per Via Nastro D’oro (all’altezza del 15° km) e Via IV Novembre (circa il 20° km), passare nella piazza centrale di Massa Lubrense dove è fissato il traguardo dei 21,097 km (Gran Premio Nastro Verde) e tornare a Sorrento attraverso via Capo passando, prima di tagliare il traguardo ancora in Corso Italia, per la piazza Tasso dove campeggia il maestoso albero di Natale alto 27 metri.

La "Family Run&Friends" a Positano

Il giorno prima, sabato 3 dicembre alle 11, si svolge la "Family Run&Friends 2.5 km" a Positano da dove famiglie, amici a 4 zampe e chiunque abbia voglia di vivere un momento di aggregazione e benessere potrà partecipare a questa straordinaria esperienza socio-sportiva. "Dopo il grande successo delle prime edizioni Positano è pronta ad accogliere nuovamente questa manifestazione dove i protagonisti assoluti sono la gioia e il divertimento da condividere a 360 gradi - spiega Giuseppe Guida sindaco di Positano - La Family Run dà il via alle festività natalizie oltre ad essere un momento di condivisione per tutti i cittadini". Il consigliere delegato allo sport e alle politiche giovanili Stefano Attanasio aggiunge: "La terza edizione della “Family run” è un’occasione per trasmettere ai nostri giovani l’educazione allo sport da praticare con quell’entusiasmo che non può mai mancare nei momenti di condivisione e di svago come questi”.