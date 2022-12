Giugliano-Foggia ad Avellino: niente trasferta per i tifosi rossoneri Chiuso il settore ospiti dello stadio "Partenio-Lombardi", casa dei tigrotti per le gare interne

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva rinviato il match Giugliano-Foggia alle valutazioni del CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) per l’individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi. Il Giugliano Calcio ha comunicato la chiusura del settore ospiti per la gara di domenica (ore 17.30), che sarà disputata al "Partenio-Lombardi" di Avellino, casa dei tigrotti per le gare interne.

I dettagli

"La società comunica che sin da questo momento è possibile acquistare il tagliando della gara in programma domenica 4 dicembre tra Giugliano Calcio 1928 e Calcio Foggia 1920, valevole per la diciassettesima giornata Serie C, Girone C, attraverso il circuito online della nostra biglietteria ufficiale Etes Ticketing, oppure presso Di Marino Bar e Tabacchi rivenditore ufficiale del club sito in Corso Campano 223. - si legge nella nota del club gialloblu - I settori dello stadio Partenio-Lombardi di Avellino a disposizione saranno i seguenti: la tifoseria di casa usufruirà della Tribuna Montevergine Centrale e

Tribuna Montevergine Laterale.

Il costo dei tagliandi

• Tribuna Montevergine Intero 25€ compreso costi di prevendita

• Tribuna Montevergine Laterale 15€ compreso costi di prevendita

• Tribuna Montevergine ridotto donne 15€ compreso costi di prevendita

• Tribuna Montevergine ridotto Over 70 15€ compreso costi di prevendita

• Gratuito l'ingresso per i bambini fino a 14 anni

In seguito alla decisione delle autorità preposte, si comunica che il settore ospiti resterà chiuso al pubblico. Sottolineamo che i possessori di Fidelity Card avranno il 10% di sconto sul costo dei tagliandi sopracitati. Sarà possibile inoltre acquistare il tagliando della partita direttamente al botteghino dello Stadio Partenio-Lombardi dalle ore 16:00 di domenica 4 dicembre fino all'orario di calcio d'inizio della gara, solo ed esclusivamente per la tifoseria di casa".