Scherma, CDM spada: nella prova a squadre Cuomo vince l'argento In Canada il quartetto azzurro si è arreso solo in finale contro la Francia.

Gioia immensa per Valerio Cuomo che torna a casa dalla lunga trasferta di Vancouver con una splendida medaglia d’argento. Lo spadista napoletano è salito sul podio nella prova a squadre con i compagni Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Gabriele Cimini, bravi ad arrivare fino all’ultimo atto. Troppo forte in questa tappa canadese il quartetto transalpino che si è imposto per 45-34. Gli azzurri in precedenza avevano superato la Spagna (45-34), la Svizzera (45-30) e in semifinale Israele dopo una battaglia serrata vinta per 35-34. Terza piazza e medaglia di bronzo per il Giappone che ha avuto la meglio su Israele per 45-41.

Cuomo torna a casa con questa bella soddisfazione dopo che nella prova individuale aveva chiuso al ventesimo posto eliminato nel secondo turno dal belga Loyola.

COPPA DEL MONDO DI SPADA MASCHILE A SQUADRE – Vancouver, 11 dicembre 2022



Finale

Francia b. ITALIA 45-34

Finale 3°/4°

Giappone b. Israele 45-41

Semifinali

Francia b. Giappone 45-39

ITALIA b. Israele 35-34

Quarti di finale

ITALIA b. Svizzera 45-30

Tabellone da 16

ITALIA b. Spagna 45-34

Classifica (26): 1. Francia, 2. ITALIA, 3. Giappone, 4. Israele

ITALIA: Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo