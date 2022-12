Boxe: azzurri in raduno, ci sono Testa e Mouhiidine Tanta Campania al centro Nazionale di Pugilato, da segnalare il ritorno della Carini.

Tutti in raduno per preparare un 2023 da brividi. Sarà un anno pazzesco con i Mondiali e i pass per le Olimpiadi di Parigi. La squadra azzurra vuole essere protagonista e arrivarci al massimo della forma sarà fondamentale. Lo staff tecnico azzurro, guidato da Emanuele Renzini, è sempre attento e non lascia nulla al caso. Per questo otto uomini e sette donne prenderanno parte al training camp in programma al Centro Nazionale di Pugilato dal 14 al 23 dicembre.

Ci sarà tanto Campania. Occhi puntati soprattutto sulle due stelle: Aziz Abbes Mouhiidine e Irma Testa. Da segnalare oltre alla presenza di Michele Baldassi anche quella di Sirine Charaabi, Assunta Canfora e soprattutto il ritorno di Angela Carini, che dopo l’infortunio alla caviglia allo scorso Mondiale è riuscita a rientrare sul ring vincendo il titolo tricolore ad Ugento.

In raduno, come sempre, ci sarà uno staff tecnico di primo livello. Oltre al direttore tecnico Emanuele Renzini saranno presenti anche Riccardo D’Andrea, Laura Tosti, Gennaro Moffa, Eugenio Agnuzzi e Massimiliano Alota.