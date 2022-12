Pallanuoto: è scomparso Marco Pirone, mancino della Canottieri campione d'Europa Il napoletano aveva trionfato con la gloriosa società partenopea nel 1977, si è spento a 67 anni.

Un lutto improvviso ha colpito la pallanuoto italiana e in particolare napoletana. E’ venuto a mancare, all’età di 67 anni, Marco Pirone. Mancino dalla grande classe, ha fatto parte dell’epoca vincente della Canottieri Napoli che trionfò in coppa del Campioni nel 1977 e vinse tre Scudetti tra il 1973 e il 1977. Pirone fu protagonista anche con la calottina del Settebello vincendo la medaglia di bronzo agli Europei Jonkoeping in Svezia nel 1977.

Peraltro, si distinse anche nel nuoto, in particolare nei 100 stile libero, salendo tre volte sul podio dei campionati italiani. Lasciate le piscine, si è dedicato all'attività notarile ed accademica.

Anche il presidente della Federnuoto Paolo Barelli ha ricordato il compianto Pirone attraverso un comunicato. “Giungano ai familiari le più sentite condoglianze di Paolo Barelli, del vicepresidente vicario della Federazione Italiana Nuoto Andrea Pieri, dei vicepresidenti Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti, del presidente onorario Lorenzo Ravina, del segretario generale Antonello Panza, del Consiglio federale, degli uffici federali e dell'intero movimento acquatico”.