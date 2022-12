Italrugby femminile under 20: due campane al raduno di Roma Per Nadia Cinque e Diana Di Franco appuntamento dal 17 al 19 dicembre al Centro Giulio Onesti.

A Roma, dal 17 al 19 dicembre, andrà in scena il raduno delle Nazionali under 20 e 18 femminili. Saranno tre giorni di allenamenti che si svolgeranno al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma.

I tecnici hanno deciso di selezionare un gruppo foltissimo che sarà composto da ben sessantotto atlete, tra cui anche due campane nell’under 20. Si tratta di Nadia Cinque, giocatrice dell’Amatori Napoli Rugby e di Diana Di Franco tesserata con l’Amatori Rugby Torre del Greco serie A Femminile.

Per le due ragazze è la normale prosecuzione del percorso partito ormai nel 2021 nella selezione under 18.

Del raduno romano ha parlato Maria Cristina Tonna, Coordinatrice attività femminile FIR: “In questi mesi abbiamo assistito ad una ulteriore accelerazione dello sviluppo del gioco femminile, i recenti risultati della Nazionale Maggiore femminile sono ispirazione per tutte le componenti del movimento italiano. Il percorso di formazione femminile rappresenta il collegamento tra l’attività di base e le crescenti attività internazionali juniores, così da continuare a garantire continuità a livello internazionale. Partendo da un necessario allargamento della nostra base rugbistica, attraverso una più capillare organizzazione sul territorio, sosterremo maggiormente la crescita delle filiere femminili nei club e la formazione delle giocatrici, suddivise per fasce di età”.

“Per la prima volta abbiamo riunito due nazionali femminili giovanili: le atlete appartenenti alla Under 20, classe 2003-2004, e il gruppo delle Under 18, nate nel 2005 e chiamate a sostenere il secondo impegno di stagione che culminerà con il festival internazionale di categoria” ha spiegato il Responsabile Tecnico Diego Saccà. “Un bel segnale per lo sviluppo del movimento femminile italiano –sottolinea-, ben supportato dall’impegno sul territorio delle società, con l’obiettivo di strutturare un solido percorso rivolto alle più giovani. Il raduno di metà dicembre ci darà lo spunto per continuare a lavorare con un ampio gruppo di atlete nell’ottica di innalzare sempre di più il livello tecnico, ma soprattutto il loro vissuto, in ottica internazionale”.

Italia Under 20

Francesca ANDREOLI - UNIONE RUGBY CAPITOLINA

Martina BUSANA - RUGBY FELTRE

Erika CAMPIGOTTO - RUGBY FELTRE

Anna CARNEVALI - RUGBY COLORNO

Sofia CATELLANI - RUGBY COLORNO F.C. ASD

Franesca CELLI - RUGBY FELTRE

Nadia CINQUE - AMATORI NAPOLI RUGBY

Angelica CITTADINI - UNIONE RUGBY CAPITOLINA

Sveva CORSINI - RUGBY CALVISANO

Emma DA LIO - VALSUGANA RUGBY PADOVA

Alessia DELLA SALA - REBELS RUGBY VICENZA

Diana DI FRANCO – AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO

Gaia DOSI - RUGBY COLORNO

Elena ERRICHIELLO - UNIONE RUGBY CAPITOLINA

Silvia FENT - ASD RUGBY FELTRE

Alice FORTUNA - REBELS RUGBY VICENZA

Alessandra FRANGIPANI - ARREDISSIMA VILLORBA

Rubina Emma GRASSI - RUGBY PARABIAGO

Mascia JELIC - SPARTAN QUEENS R.MONTEGRANARO

Susanna LOGOTETA - CUS MILANO RUGBY

Viola MAFFIA - CUS MILANO RUGBY

Ilenia MARCHEGIANI - SPARTAN QUEENS R.MONTEGRANARO

Nicole MASTRANGELO - UNIONE RUGBY CAPITOLINA

Aregash PELLIZZON - BENETTON RUGBY TREVISO

Mihaela PIRPILIU - RUGBY ROVATO

Yasmine RAMLI - ARREDISSIMA VILLORBA

Matilde ROMERSA MAILDE - RUGBY COLORNO

Luna Agatha SACCHI - CUS TORINO

Sara SORGENTE - UNIONE RUGBY CAPITOLINA

Laura Valentina TIMPU - LUPI FRASCATI RUGBY

Camilla VIO - VALSUGANA RUGBY PADOVA

Alice VISMAN - VALSUGANA RUGBY PADOVA

Giulia Maria ZALLOCCO - SPARTAN QUEENS R.MONTEGRANARO