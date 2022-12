Italrugby under 18, tre atlete campane al raduno di Roma Appuntamento dal 17 al 19 dicembre al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti.

Dal 17 al 19 dicembre al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, andrà in scena il raduno congiunto delle Nazionali Under 20 e Under 18 Femminile. Tre giorni di allenamenti che vedranno impegnate tre atlete campane con la squadra under 18. Si tratta di Giada Maria Giovanna Maggio e Michele Terrin dell’Amatori Napoli Rugby, Antonella Maione dell’Amatori Rugby Torre del Greco Serie A

Maggio Giada Maria Giovanna Amatori Napoli Rugby

Maione Antonella Amatori Rugby Torre del Greco serie A. Per le tre ragazze sarà una grandissima esperienza di crescita.

Di seguito la lista completa delle atlete convocate:

Giada ABITI - ASD VILLORBA RUGBY

Mary AKOSA - RUGBY COLORNO

Ilaria ALONZI - US ROMA RUGBY

Rebecca ANGELUCCI - US ROMA RUGBY

Viola BERNUZZI - C.U.S. GENOVA

Alessia CAGNOTTO - CUS TORINO

Miriana CARLINI - LUPI FRASCATI RUGBY

Elisa CECATI - VOLVERA RUGBY

Chiara CHELI - RUGBY COLORNO

Greta COPAT - VILLORBA RUGBY

Nicole Maria CORDOVA - RUGBY JESI 1970

Morgana CORSARO - US ROMA RUGBY

Elettra COSTANTINI - VALSUGANA RUGBY PADOVA

Giorgia CUPPARI - RUGBY PARABIAGO

Sara D'ANDREA - LUPI FRASCATI RUGBY

Penelope D'EPIRO - US ROMA RUGBY

Eva ESCHYLLE - RUGBY LUCCA

Carola FOGARIN - VALSUGANA RUGBY PADOVA

Laura Lina FOSCATO - CUS MILANO RUGBY

Nami FUJIMOTO - CUS MILANO RUGBY

Rachele GIUFFRE' RAHELE - LUPI FRASCATI RUGBY

Teira Manaia JENSEN - ASD VILLORBA RUGBY

Asia LICCARDO - I PUMA BISENZIO RUGBY

Giada Maria Giovanna MAGGIO - AMATORI NAPOLI RUGBY

Antonella MAIONE - AMAT.R.TORRE DEL GRECO SOC.COOP

Sara MANNINI - RUGBY COLORNO

Lucie Jeanne MOIOLI - I CENTURIONI RUGBY

Ilaria REMONTI ILARIA - RUGBY PARABIAGO

Maria Nicole RUGGIO - RUGBY COLORNO

Michela SANDRON - BENETTON RUGBY TREVISO

Desiree SPINELLI - I PUMA BISENZIO RUGBY

Michela TERRIN - AMATORI NAPOLI RUGBY

Emma TOGNON - VALSUGANA RUGBY PADOVA

Margherita TONELLOTTO - VALSUGANA RUGBY PADOVA

Lavinia TONNA - LUPI FRASCATI RUGBY